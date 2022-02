28 Febbraio 2022 22:11

La moda calabrese protagonista con Claudio Greco alla fashion week di Milano. Il fashion designer ha conquistato le passerelle milanesi con il suo stile inconfondibile

Sono trascorse poche ore dalle sfilate sulle più belle passerelle di Milano e si respira ancora la magia che si crea nella settimana più attesa dell’anno. Claudio Greco si è reso protagonista di questa magia, portando a Milano un po’ di Calabria con lo stile estroso e chic che lo contraddistingue. Ad accompagnarlo, le creazioni dell’orafo scultore Antonio Affidato, il quale ha realizzato per i suoi abiti un collier in argento creato a mano e ispirato all’universo, ed un diadema in argento laminato in oro, realizzato per raffigurare la bellezza della donna in tutte le sue sfaccettature. Colori audaci, tagli seducenti ed eleganti hanno caratterizzato la scelta artistica del fashion designer; velluto, seta e chiffon per rappresentare la donna audace e intraprendente, ma anche dolce ed elegante. Non poteva mancare per il fashion designer, sempre vicino al sociale, un messaggio in sostegno dell’Ucraina. Claudio Greco ha scelto, infatti, che le sue modelle sfilassero con una bandiera dell’Ucraina dipinta sulla guancia e sulla sua stessa fronte. È un messaggio importante quello di Greco, perché anche nella bellezza di questi momenti, nell’importanza della moda nel mondo, bisogna volgere lo sguardo e “tenere in mente”, come una bandiera sulla fronte dello stesso Greco, che la guerra distrugge città e vite, ma noi dobbiamo trovare il coraggio di urlare la libertà e la pace.