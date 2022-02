“La Jasmin’s Cinema Moda and Dance porta i suoi fiori di bellezza nella Città dei fiori ed è un successo [FOTO]

6 Febbraio 2022 22:22

La Jasmin’s Cinema Moda and Dance capitanata dal patron Silvia Nasuti con i suoi fiori di bellezza partecipa alla kermesse di moda Sanremese con il concorso Miss e Mister Sanremo 2022 di Model’s of the year e Miss e Mister baby mondo. Al Grande Hotel Des Anglais di Sanremo il 2 febbraio scorso si è svolto questo concorso di bellezza il tutto ripreso dalle telecamere di Odeon TV canale 177 e straordinariamente presentato dalla professionista reggina Mariangela Zaccuri .La giuria composta dal titolare del brand Gianni Cristallini di Siracusa, da Giovanna Leone e Fabrizio Troina de Il Salone Parrucchieri di Siracusa e dalla band Le teste di ozzak. Ospite d’eccezione la baby modella plurifasciata Jasmin Hilary Malafarina Miss Baby Mondo.

I modelli hanno sfilato abiti della stilista Rosanna Stega dell’atelier Stile Rose Creation Emporio Texiles delle Le spose di Epoche Sposami di Davide Moscato e di Baby Birba di Rosalba Fiume. A trionfare nella Città dei Fiori i modelli Nicol Capua Miss baby Sanremo 2022 Calabrese, Vincenzo Silvio Macheda Mister baby Sanremo 2022 anche lui calabrese, Gioia Libro Miss Sanremo baby2022 Calabrese, Ilaria Pellicano’ Miss Sanremo baby junior Calabrese, Elisa Cuccaro Miss Sanremo baby 2022 Umbra, Matteo Bottaro Mister Sanremo baby 2022 Siciliano, Nikol La Braca Miss Sanremo 2022 teenager Siciliana, Zina Donia Miss Sanremo 2022 teenager Calabrese, Chanel Sabatino Miss Sanremo 2022 teenager Pugliese, Nicol Nasuti Miss Sanremo star 2022 Calabrese, Valentino Tomasicchio Mister Sanremo 2022 teenager Piemontese, Anna Irto Miss Sanremo 2022 Calabrese, Alessia Spanò Miss Sanremo 2022 teenager Calabrese, Salvatore Ortisi Mister Sanremo 2022 siciliano, Matteo Pellicanò Mister Sanremo 2022, Giuseppe Spinella Mister Sanremo 2022 senior Calabrese, Letizia D’ Amico Miss Sanremo 2022 over Emiliana, Salvatrice (Sally) De Luca categoria Curvy Siciliana e Giusy Barraco Miss Sanremo 2022 Special Siciliana.

I vincitori del concorso Miss e Mister Sanremo Social sono Carla Bianca Miss Sanremo Social Siciliana, Maria Antonella Carabetta Miss Sanremo Social Calabrese, Miriam Musarella Miss Sanremo Social teenager Calabrese, Annalisa Cotrupi Miss Sanremo Social baby Calabrese, Aurora Cuzzola Miss Sanremo Social junior Calabrese, Antonella Cennamo Miss Sanremo Social Calabrese, Trusiana De Pasquale Miss Sanremo social Siciliana e Giuseppe Musarella Mister Sanremo social Calabrese. I modelli hanno continuato la loro esperienza Sanremo con shooting fotografici presso Villa Ormond famosa location degli eventi modaioli Sanremesi realizzati dal fotografo Antonino Spurio e inoltre varie interviste su vari emittenti televisivi e testate giornalistiche.

Lo staff della Jasmin’s Angela Trunfio, Marilena Romano,Cetty Scafaria, Letizia Scarfone e Patrizia Perrone ha fatto sì che l’evento ha raggiunto brillanti risultati, si ringrazia anche Alfonso Stagno per l’organizzazione a Sanremo e Accademy Scholl di Jana Manira attrice Rai. Caffè del Tempo bar, Azienda Casearia Ianni Giuseppe e figli, Photo by Nino Spurio, BabyBirba di Rosalba Fiume abiti per bambini, Le Spose di Epoche Sposami di Davide Moscato, Idea Marketing, Il Salone Parrucchieri di Siracusa. L’appuntamento si rinnova al prossimo anno per nuovi e straordinari successi.