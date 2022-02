la Jasmin’s Cinema moda and dance ha riunito tutti i suoi bambini a Piazza Italia

26 Febbraio 2022 21:13

Nella giornata del 24 febbraio la Jasmin’s Cinema moda and dance ha riunito tutti i suoi bambini miss e mister dei concorsi miss e mister baby Mondo Italia e Model’s of the Year, per far vivere loro momenti di vera spensieratezza e allegria creando anche assieme a loro uno spot pubblicitario. Fra loro miss e mister con titoli nazionali come Jasmin Hilary, Malafarina, miss Baby Mondo e tanti altri ancora. La Jasmin’s Cinema moda and dance ha organizzato questo spot pubblicitario per annunciare il grande evento carnevalesco che si terrà giorno 1 marzo nella fantastica location il Panorama a Villa San Giovanni. La Jasmin’s cinema Moda and Dance è fiera dei suoi modelli e piccoli attori e ringrazia tutti i suoi collaboratori e i genitori che hanno contributo a rendere unico l’evento. Invita tutti a partecipare al grande evento carnevalesco dell’1 marzo.