La Corte Costituzionale ammette 5 referendum sulla giustizia, Recupero: “soddisfatto per il lavoro svolto da Lega e Partito Radicale a Reggio Calabria”

17 Febbraio 2022 12:03

La nota del Segretario provinciale di Reggio Calabria della Lega, Franco Recupero

“L’esito della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei quesiti referendari sulla giustizia dimostra che quando si lavora i risultati si possono raggiungere”. Così si esprime il Segretario provinciale di Reggio Calabria della Lega, Franco Recupero. L’attivista applaude “il tanto impegno profuso per la raccolta delle firme per il Referendum Giustizia proposta dalla Lega insieme al Partito Radicale che ci ha tenuto impegnati per tutta la scorsa estate. Piena soddisfazione per il lavoro svolto dalla provincia di Reggio Calabria, ringrazio per il supporto il Responsabile Federale per il Referendum della Lega on. Paolo Grimoldi e tutti i referenti comunali della provincia di Reggio Calabria che con militanti e sostenitori, si sono impegnati per la raccolta di migliaia di firme presso i gazebo della Lega Salvini Premier sotto il sole cocente, da luglio a settembre. Circa 30 gazebo in tutta la provincia ogni weekend. Un momento importante quello dei gazebo perché ci si avvicina alla gente e si ascolta”.