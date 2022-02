La Città Metropolitana di Messina presenta il Piano Strategico

1 Febbraio 2022 15:36

Messina: il Piano strategico triennale sarà illustrato nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca venerdì 4 febbraio 2022, dalle ore 10.30

Si svolgerà venerdì 4 febbraio 2022, dalle ore 10.30, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il forum strategico “Presentiamo il Piano Triennale”, organizzato dalla Città Metropolitana di Messina per illustrare il Piano Strategico Metropolitano recentemente adottato con decreto sindacale numero n. 14 del 26 gennaio 2022. Sarà un’occasione di incontro per presentare il processo di pianificazione che mira allo sviluppo del territorio attraverso il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e imprese. A conclusione della Fase 3 del processo di Piano, Palazzo dei Leoni condividerà quanto è stato analizzato, raccolto e sistematizzato per orientare i progetti di sviluppo che coinvolgeranno i Comuni del territorio nei prossimi 3 anni. Il Piano Strategico Metropolitano individua le strategie che potenzieranno i punti di forza dell’intero comprensorio, minimizzando le criticità, nell’intento ultimo di eliminarle. Esso si focalizza su 8 Azioni di Sistema, contenitori di progettualità che, seppur relative ad ambiti diversi, nel loro insieme puntano a ricucire le diversità per una comunità coesa verso un futuro sostenibile. L’evento di presentazione è aperto a tutta la cittadinanza che potrà prendere parte all’incontro un evento in presenza compilando il seguente form di registrazione: https://www.surveymonkey.com/r/ForumStrategico. All’ingresso del Salone sarà necessario esibire il Green pass rafforzato.