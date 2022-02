Jannik Sinner positivo al Covid: il tennista, vaccinato, salta il torneo di Rotterdam al via sabato

3 Febbraio 2022 11:16

Jannik Sinner è risultato positivo al Covid: il giovane tennista italiano costretto a saltare il torneo di Rotterdam al via sabato

Il Covid continua a mettere fuorigioco i protagonisti dello sport italiano. Brutte notizie per tutti gli appassionati di tennis: Jannik Sinner è risultato positivo al Covid. Il tennista italiano dovrà rinunciare al viaggio in Olanda per il torneo di Rotterdam, al via sabato. Ad annunciare la notizia gli organizzatori del torneo alle prese anche con il forfait di Daniil Medvedev, a riposo dopo le fatiche della finale persa contro Nadal agli Australian Open. Jannik Sinner risulta regolarmente vaccinato in quanto ha potuto partecipare agli Australian Open, torneo nel quale il requisito della vaccinazione era obbligatorio.