L’Italia pronta a ospitare l’Europeo di calcio 2032: la FIGC presenta la candidatura all’UEFA

7 Febbraio 2022 19:21

L’Italia presenta la propria candidatura per ospitare l’Europeo di calcio del 2032: la FIGC presenta la candidatura all’UEFA

Mancano ancora 10 anni, ma l’Italia potrebbe tornare ad ospitare un Europeo di calcio. Dopo le edizioni del 1968 e del 1980, oltre all’Europeo itinerante con Roma che ha ospitato le gare degli azzurri nell’edizione del 2021, l’Italia si candida a ospitare nei propri stadi le gare di Euro 2026. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, la FIGC ha già presentato la sua candidatura all’UEFA anticipando i termini della scadenza, valevoli sia per l’edizione 2028 che per l’edizione 2032, fissati nel prossimo 23 marzo. L’assegnazione avverrà a settembre. L’Italia potrebbe aver scartato l’ipotesi di presentare la propria candidatura per il 2028 sia per non doversi scontrare con la solida proposta comune di Gran Bretagna e Irlanda, sia per avere un lasso di tempo maggiore nel quale rimodernare i propri impianti sportivi e accrescere le possibilità di vittoria.