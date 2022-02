Italia alla ricerca di gas, Di Maio vola in Algeria: “rafforzeremo i rapporti nel campo energetico”

28 Febbraio 2022 10:59

Di Maio vola in Algeria per rafforzare maggiormente i rapporti in campo energetico: l’Italia punta a trovare un’alternativa alla Russia

Luigi Di Maio in viaggio verso l’Algeria insieme all’ad Eni Descalti. In programma dei colloqui con le autorità algerine mirate, secondo quanto dichiara il ministro degli Esteri italiano, a rafforzare la cooperazione dei due Paesi in campo energetico. Dopo la guerra fra Russia e Ucraina, l’Italia vorrebbe svincolarsi dalla dipendenza dalla Russia in materia di gas (attualmente ne importa da Mosca il 45%). “Appena arrivato ad Algeri per incontrare il mio omologo e le più alte cariche algerine. Discuteremo del rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare per far fonte alle esigenze di sicurezza energetica europea, alla luce del conflitto in Ucraina“, lo scrive su twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.