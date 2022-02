Iran, decapita la moglie e poi passeggia in strada con la sua testa: il VIDEO shock

11 Febbraio 2022 11:01

La donna (17 anni) è stata uccisa dal marito, nonché cugino, perché sospettata di averlo tradito

Si è messo a camminare per strada con un sorriso di soddisfazione mostrando in una mano la testa mozzata della moglie e nell’altra il grosso coltello insanguinato con il quale l’ha uccisa. E’ questa la macabra scena accaduta in Iran, ripresa in un video diventato virale sui social. L’uomo passeggia in strada tra le auto e guarda la telecamera mostrando la testa decapitata di Mona la moglie di 17 anni: uccisa perché sospettata di averlo tradito con un altro uomo. Quello che si definisce “delitto d’onore” per il quale l’uomo è stato arrestato insieme al fratello che l’avrebbe aiutato a tagliarle la testa. Non è ancora chiara la pena che i due dovranno scontare.

Mona aveva tentato di fuggire dai continui abusi del marito scappando in Turchia dopo che la sua famiglia aveva scoperto che aveva una relazione, secondo quanto riporta il Daily Mail. Padre e marito sono così andati a riprenderla. Una volta riportata a casa, è scattato l’orrore: la 17enne è stata prima legata e poi decapitata. La vittima aveva solo 12 anni quando si è sposata con l’uomo, che per altro è anche suo cugino, lascia un figlio di tre anni. L’omicidio ha riacceso i riflettori sul grave problema del delitto d’onore in Iran. Secondo un rapporto del 2019 la media annuale di delitti d’onore nel Paese è di 375-450 casi.