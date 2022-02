Il “Movimento Io Apro” alla riscossa: “ci stiamo adoperando per fermare il Green Pass”

11 Febbraio 2022 15:32

Il “Movimento Io Apro”, che prosegue nelle sue battaglie contro il Governo e contro tutte le misure che penalizzano commercianti e cittadini, ha annunciato che si sta adoperando per fermare il Green Pass

“Io Apro” continua la sua battaglia contro il Governo per le misure anti-Covid che penalizzano il mondo dei commercianti. Il Movimento, nato durante la pandemia e portavoce delle proteste di ristoratori e non solo in tutta Italia proprio nel momento in cui le attività erano chiuse, circa un anno fa, si è posto adesso come obiettivo quello di eliminare il Green Pass, tema su cui si dibatte da settimane. C’è chi lo vuole togliere subito, chi vuole aspettare, chi allentarlo gradualmente e chi mantenerlo ancora per tanto. “Ora che con il ‘Movimento Io Apro’ stiamo scoperchiando il ‘Vaso di Pandora’ cosa si inventeranno per fermarci?”, si legge nella pagina Facebook del movimento, che proprio ieri ha vinto la sua battaglia contro l’ex Premier Giuseppe Conte. Il tribunale di Pesaro, infatti, ha disapplicato i Dpcm di allora, annullando ogni sanzione per i ristoranti di Umberto Carriera, il presidente di ‘Io Apro’.

“Ce ne hanno dette e fatte di tutti i colori”, prosegue la nota. E poi l’annuncio: “Ci stiamo adoperando per fermare il Green Pass, per far togliere l’obbligo vaccinale a determinate categorie e fasce di età e per far si che milioni di italiani vengano risarciti per tutto ciò che hanno subito. Serviranno ancora alcune settimane e mesi, ma siamo consapevoli che le poche speranze che ha il nostro paese di salvarsi, passano da noi. Noi ci mettiamo la faccia, i soldi, gli affetti”.