Internazionali d’Italia, Malagò duro sul caso Djokovic: “lui a Roma? Sbagliatissimo! La legge non vale solo per gli italiani”

22 Febbraio 2022 12:19

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si dice contrario alla presenza di Novak Djokovic, non vaccinato, agli Internazionali d’Italia di tennis

Nuovo capitolo nel caso Djokovic. Questa volta cambia lo scenario, si passa dall’Australia all’Italia, ma non cambiano le premesse: il campione serbo non è vaccinato, ma ha l’esenzione medica in quanto risultato positivo al Covid lo scorso dicembre. Dunque potrà giocare gli Internazionali d’Italia in programma a maggio? La sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, ha dato parere positivo, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parere negativo.

L’ultimo a esprimersi sull’argomento è stato Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenendo duramente sulla questione: “se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo“. Malagò ha poi aggiunto di “ricevere ogni giorno mail di mamme e papà imbufaliti per il fatto che i loro figli non possono fare sport per le regole sul green pass. Spiegatemi come facciamo a dire a queste persone che c’è una legge dello Stato che impedisce di fare sport ai loro figli e invece autorizza chi viene dall’estero“. Il numero 1 del Coni ha spiegato di augurarsi che i contagi migliorino e le restrizioni possano decadere, ma al momento il suo è un parere negativo.