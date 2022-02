Inter, che tonfo! Il Sassuolo sbanca San Siro coi ragazzi terribili Raspadori e Scamacca: ora la lotta Scudetto è bellissima

20 Febbraio 2022 20:02

L’Inter perde ancora a San Siro, sempre per 0-2, a distanza di qualche giorno dalla disfatta interna in Champions contro il Liverpool: sono i ragazzi terribili del Sassuolo Raspadori e Scamacca a frenare i nerazzurri. La lotta Scudetto ora si accende

Un tonfo inaspettato, ma fino a un certo punto. Quando sulla strada si incontrano “quei” ragazzini terribili, tutto diventa imprevedibile. Le scorie di Champions si fanno sentire per l’Inter, che a San Siro cade sotto i colpi del Sassuolo. Raspadori e Scamacca, sempre loro, a scatenarsi contro una difesa, quella nerazzurra, totalmente in bambola. Già in avvio. Il funambolo neroverde sblocca il match al 7′ ed è solo l’anticipazione della piega che prenderà il match. La squadra di Inzaghi non reagisce, è ferma, spenta, stanca e in confusione. In confusione è soprattutto la retroguardia, che si ferma incredibilmente lasciando Scamacca libero di segnare di testa, sul filo del fuorigioco, lo 0-2. E la partita, alla mezz’ora, è già chiusa, terminata. E c’è anche spazio per una clamorosa traversa di Berardi. La ripresa, poi, è solo accademia. Per il tridente emiliano, però, che sfiora più volte il tris. Anche i padroni di casa provano a scuotersi, ma l’imprecisione di Lautaro e Dzeko, nonché le grandi parate di Consigli, salvano il risultato. Partita senza tregua, col gol finale di De Vrij annullato per precedente fallo di Di Marco. E il Sassuolo può esultare. Per l’Inter si chiude una settimana da incubo, con lo stadio San Siro violato due volte in pochi giorni. E la lotta Scudetto, adesso, è bellissima. Con il pari di ieri del Milan, infatti è il Napoli che domani a Cagliari può approfittarne agganciando i rossoneri in vetta. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA SERIE A