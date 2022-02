Inflazione: Gros-Pietro (Intesa Sp), ‘stretta monetaria ora non serve’

12 Febbraio 2022 14:38

Parma, 12 feb. (Adnkronos) – “Questo aumento dell’inflazione, come ha sottolineato il governatore Visco, è dovuto a uno shock di offerta che si cura con gli investimenti e con la riorganizzazione delle filiere produttive. La restrizione monetaria non è la cura e anzi può rendere più lunga la ripresa”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del congresso dell’Assiom Forex a Parma, commentando l’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e la possibilità di aumento dei tassi di interesse da parte della Bce.

‘Non occorre in questo momento una stretta monetaria per contrastare l’inflazione”, ha aggiunto. ‘A mio giudizio in questo momento un intervento monetario non servirebbe a nulla e sarebbe anche negativo”. L’attuale fiammata dell’inflazione, ha spiegato Gros-Pietro, ‘è diversa dall’inflazione che si autoalimenta, in quel caso sì che si dovrebbe reagire, ma al momento non c’è questa ipotesi”.