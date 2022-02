Incidente tra due mezzi pesanti e un’auto sull’A1 a Firenze: due morti [VIDEO]

24 Febbraio 2022 15:49

Incidente sull’A1: due mezzi pesanti e un’auto in fiamme dopo l’impatto, autostrada bloccata

Terribile incidente stradale sull’A1 Milano-Napoli nel tratto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna dove due mezzi pesanti ed un’autovettura andati sono andati in fiamme a seguito dello scontro. Il bilancio è di due morti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i soccorritori e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme.

Il tratto in cui si è verificato l’incidente è stato chiuso: il traffico è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Bologna e 4 chilometri di coda in direzione Roma.Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Firenze Sud, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Firenze Scandicci. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di percorrere l’A11 Firenze-Pisa Nord, prendere l’A12 Genova Rosignano in direzione Livorno, quindi proseguire lungo la dorsale tirrenica.