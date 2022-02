Tragedia in Calabria: incidente fatale, muore medico Bruno Mazzei

24 Febbraio 2022 23:01

Ha perso la vita Bruno Mazzei, geriatra di 68 anni di Cosenza molto conosciuto in città: non ce l’ha fatta, dopo l’incidente stradale di questo pomeriggio

Tragedia in Calabria. Non ce l’ha fatta Bruno Mazzei, geriatra di 68 anni di Cosenza molto conosciuto in città. A metà pomeriggio era stato coinvolto in un incidente stradale poco prima di Rende, sulla SS 107. Secondo le ricostruzioni pare si sia trattato di uno scontro frontale con un altro veicolo. Trasportato immediatamente all’Ospedale Annunziata di Cosenza, l’uomo è deceduto qualche ora dopo. Sgomento e dolore nella città bruzia per la scomparsa di una figura apprezzata e stimata.