Incendio traghetto Olympia: bilancio sale a 2 morti e 9 dispersi

23 Febbraio 2022 21:45

Il secondo cadavere è stato ritrovato nel garage della nave

Sale a due morti e nove dispersi il triste bilancio dell’incendio del traghetto italiano Euroferry Olympia andato in fiamme sei giorni fa al largo dell’isola di Corfù. La guardia costiera greca ha annunciato di aver recuperato un secondo corpo nel garage della nave. La ricerca delle persone ancora disperse si sta intensificando. Tutte le fonti dell’incendio sono state spente invece ormai da ieri, sebbene sino ad oggi continuasse a fuoriuscire solo fumo acre.

I vigili del fuoco sono riusciti a risalire sul tragetto a fine giornata alla ricerca di dieci persone ancora disperse. La nave della Grimaldi Ferry è stata rimorchiata per circa 230 km dall’isola di Corfù al porto di Astakos, sulla costa occidentale della Grecia continentale, per riprendere le operazioni di spegnimento degli incendi e la ricerca dei passeggeri scomparsi. Il violento incendio scoppiato all’alba di venerdì dieci miglia nautiche a nord di Corfù, nel Mar Ionio, due ore dopo aver lasciato il porto greco di Igoumenitsa in rotta verso Brindisi.