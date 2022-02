Codacons: “il Senato blocca i ristori per le famiglie dei medici morti di Covid, è una vergogna”

15 Febbraio 2022 10:04

Covid, Codacons: “è una vergogna e un’occasione sprecata dopo tanti proclami, per fare davvero qualcosa di concreto verso tutti coloro che hanno dato la loro vita”

“E’ una vergogna e un’occasione sprecata dopo tanti proclami, per fare davvero qualcosa di concreto verso tutti coloro che hanno dato la loro vita combattendo in prima linea per tutelare la nostra salute della pandemia per il Covid-19”, è quanto afferma il Codacons che prosegue “la politica, nello specifico il Senato, non ha approvato l’emendamento con cui veniva proposta la creazione di un fondo da destinare alle famiglie dei medici deceduti a causa del Covid-19″. Sul tema anche il Presidente della Federazione ordini dei medici, Filippo Anelli, si è espresso parlando di occasione sprecata.

“Dopo tante parole, come spesso accade -prosegue il Codacons- non hanno fatto seguito i fatti. 369 sono i medici deceduti combattendo in prima linea la pandemia per garantire la salute della collettività. Un doloro fortissimo, che condividono anche le famiglie che hanno perso una persona cara e che avrebbero potuto avere dallo Stato finalmente un piccolo segno di riconoscimento – denuncia il Presidente del Codacons, Marco Donzelli – oggi la politica ha dimostrato tutta la sua ingratitudine. Scriveremo al Ministero della Salute chiedendo spiegazioni su quanto accaduto e sollecitando una vera presa di posizione del Governo su questo delicato tema. Da eroi a persone dimenticate, non lasciamo che accada”.