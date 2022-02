Il reggino Riccardo Ferrara campione del lancio del peso under 23: i complimenti di Paolo Brunetti

7 Febbraio 2022 15:19

Il reggino Riccardo Ferrara campione del lancio del peso under 23. I complimenti del sindaco ff Paolo Brunetti: “è il terzo titolo conquistato dal nostro concittadino”

Riccardo Ferrara, reggino doc che, indossando i colori e la pettorina dei Carabinieri Bologna, ha vinto il Campionato nazionale promesse imponendosi nella categoria del lancio del peso under 23. Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, in una nota stampa, celebra la “bellissima vittoria di Riccardo che ha raggiunto i 18,38 metri staccando di ben 79 centimetri il secondo classificato ed avvicinando il primato regionale che è ancora appannaggio di Paolo Dal Soglio ed i sui 18,61 metri stabiliti nel lontano 1992″. “E’ il terzo titolo conquistato dal nostro concittadino – ha aggiunto – e questo rende bene il valore di un successo che, ancora una volta, porta in alto il nome della nostra città nei palcoscenici sportivi dell’intero Paese. Un grazie, dunque, al giovane Ferrara ed un augurio di nuovi ed importanti traguardi da tagliare”. L’impegno e la dedizione dimostrati in gara e negli allenamenti – ha concluso Brunetti – sono elementi di garanzia per il prosieguo di una carriera che potrà essere ricca di soddisfazioni. Ad maiora!”.