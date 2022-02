Sanremo 2022, il programma della seconda serata: la scaletta dei cantanti, Laura Pausini e Checco Zalone super ospiti!

2 Febbraio 2022 11:23

Il programma della seconda serata di Sanremo 2022: la scaletta dei cantanti in gara, la co-conduttrice e i super ospiti del mercoledì sanremese

Dopo il grande successo della serata inaugurale, Sanremo 2022 punta al bis con la seconda delle cinque notti di musica e spettacolo. Ripetere il successo della prima serata (raggiunto 54.7% di share con oltre 10 milioni di telespettatori) sarà difficile, ma Amadeus è pronto a mettere sul tavolo delle carte importanti: ben 13 cantanti in gara, la seconda metà rispetto a quelli che non si sono esibiti ieri, una nuova co-conduttrice e tanti super ospiti. La prima novità riguarda, come già annunciato, la donna che affiancherà Amadeus: dopo Ornella Muti salirà sul palco dell’Ariston Lorena Cesarini, giovane attrice italo-senegalese famosa per la serie tv “Suburra” e il ruolo nel film “Professor Cenerentolo” di Leonardo Pieraccioni.

I cantanti in gara nella seconda serata di Sanremo 2022

Saranno 13 i cantanti ad esibirsi nella seconda serata di Sanremo, uno in più rispetto alla prima serata. Di seguito le esibizioni in ordine alfabetico in attesa della scaletta ufficiale:

Aka 7even – “Perfetta così”

– “Perfetta così” Ditonellapiaga e Rettore – “Chimica”

– “Chimica” Elisa – “O forse sei tu”

– “O forse sei tu” Emma – “Ogni volta è così”

– “Ogni volta è così” Fabrizio Moro – “Sei tu”

– “Sei tu” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

– “Tuo padre, mia madre, Lucia” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

– “Abbi cura di te” Irama – “Ovunque sarai”

– “Ovunque sarai” Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

– “Voglio amarti” Le Vibrazioni – “Tantissimo”

– “Tantissimo” Matteo Romano – “Virale”

– “Virale” Sangiovanni – “Farfalle”

– “Farfalle” Tananai – “Sesso occasionale”

I super ospiti della seconda serata di Sanremo 2022

A spezzare le 13 esibizioni dei cantanti in gara ci saranno i consueti intermezzi con i super ospiti della seconda puntata. Il nome più atteso è senza dubbio quello di Laura Pausini che presenterà, per la prima volta dal vivo, la sua nuova canzone “Scatola”. Attesissima anche la partecipazione di Checco Zalone che presenterà un monologo e proporrà una canzone condita dalla sua dissacrante ironia. Spazio anche ai volti della tv con Luca Argentero, dottor Fanti nella fiction di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani”. Sarà possibile votare per scegliere la canzone delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 fra le proposte di Arisa e Malika Ayane. Per concludere, Ermal Meta canterà la sua “Un milione di cose da dirti”, terza a Sanremo 2021, dalla Costa Toscana ormeggiata a largo di Sanremo.