Il Polo Digitale Calabria punta alla ripopolazione delle aziende attraverso i progetti digitali

2 Febbraio 2022 13:26

Firmato il protocollo d’intesa con l’Associazione Commercianti & Partite Iva Calabria Uniti ASP

Si è riunito giorno 29-01-2022,il Direttivo del Polo Digitale Calabria, che ha dato parere favorevole alla firma del protocollo d’intesa con l’associazione COMMERCIANTI & Partite Iva Calabria Uniti ASP. Erano presenti alla riunione il direttivo regionale del Polo Digitale Calabria composto da Il Presidente Emilio De Rango, il Direttore generale Carmine Gallo, Il Segretario generale Alfredo Andrieri e il Prof. Salvatore Belsito coordinatore regionale con delega al mondo dell’istruzione e della scuola. Erano presenti per l’associazione COMMERCIANTI & Partite Iva Calabria Uniti ASP Il Presidente Giorgio Diacovo, il Vice Presidente Edoardo Ranieri e Giovanni Magliocchi Socio Ordinario e Presidente presso Federterziario Agricoltura.

“L’associazione COMMERCIANTI & Partite Iva Calabria Uniti ASP – spiega in una nota Il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango – opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, la crescita civile e culturale, coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l’Associazione – continua De Rango – si prefigge in particolare di:

promuovere e valorizzare il tessuto commerciale regionale, i propri commercianti, le partite IVA in generale (ditte individuali), le società di persone e di capitali, gli artigiani e liberi professionisti, tutti ricadenti nel territorio della Regione Calabria,

promuovere iniziative atte a valorizzare con manifestazioni culturali, ludico-ricreative e del tempo libero, le tradizioni storico commerciali della città e a rivitalizzare i centri e le arterie commerciali cittadine per valorizzare le eccellenze imprenditoriali, commerciali ed artigianali Calabresi, cosiddette “made in Calabria”,

promuovere lo sviluppo e il miglioramento di una legislazione in materia di economia aziendale e diritto commerciale nazionale ed internazionale, che sia ispirata a criteri di razionalità, buonsenso, semplicità ed efficienza,

tutelare l’immagine e l’onorabilità di coloro che a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivazione sono operatori economici, commerciali, artigiani, industriali, operatori sportivi, liberi professionisti e partite IVA in generale.

Un Insieme di concetti fondamentali per la crescita delle imprese regionali – sostiene il Presidente De Rango – che hanno suscitato l’interesse del Polo Digitale Calabria finalizzato a dare un supporto e sostegno, ad un’associazione delle nobili finalità, per velocizzare queste finalità attraverso i processi digitale da poter applicare all’interno della Community. Abbiamo lavorato a lungo sull’allineamento di questo protocollo d’intesa con il Comitato commercianti e Partite Iva Calabria Uniti presieduto dal Presidente Giorgio Diacovo, con il quale ho avuto modo di confrontarmi su tematiche condivise finalizzate alla cooperazione e collaborazione tra le 2 community. Aumentare la visibilità on-line delle imprese al fine di consentire, attraverso una piattaforma digitale, la diffusione dei prodotti locali su tutto il territorio regionale, nazionale e internazionale, promuovere iniziative legate alla digitalizzazione per consentire la ricrescita dell’economia locale ormai schiacciata dai grandi colossi di e-commerce del web che dominano il mercato legato alla commercializzazione su scala globale di tutti i prodotti in tutto il mondo, a discapito di tutte le aziende locali che si indeboliscono sempre più a tal punto da decidere le chiusure delle attività. Il tessuto imprenditoriale regionale può reagire, può dare una svolta alla ricrescita delle imprese attraverso un progetto condiviso sul quale stiamo già lavorando in cooperazione con i commercianti e Partite Iva Calabria Uniti per mettere in contatto imprese e consumatori finali locali attraverso una piattaforma digitale che informa ed promuove la commercializzazione dei prodotti su tutto il territorio regionale.

“Un progetto ambizioso – conclude De Rango – che richiede la collaborazione di tutti, dalle aziende al cittadino comune che dovrà scegliere di promuovere le attività locali e non i grandi colossi del web che ormai si sono imposti nella distribuzione dei prodotti in tutto il mondo, diventando i veri padroni del business a scapito delle imprese il vero business lo fanno loro non le imprese che vendono attraverso i loro canali, questo è il messaggio che deve arrivare a tutti, imprese e consumatori finali. L’appello è appunto quello di aiutare la ripopolazione delle imprese locali, il nostro tessuto locale imprenditoriale si sta è in sofferenza, si sta assottigliando sempre più, bisogna dare un segnale importante e di forte impatto, affinché possa ripartire l’economia regionale attraverso i processi digitali. Non confidiamo negli aiuti da parte della Regione o da parte dello Stato, ma organizziamoci per poter reagire ad un indebolimento irreversibile delle nostre attività”.

ART. 1 – Finalità della convenzione

Scopo della presente Convenzione è quello di: instaurare un rapporto di collaborazione tra le parti, entrambe le associazioni intendono promuovere i principi e le tecniche professionali reciproche in modo coscienzioso e proattivo.

1) Definire attività che possano:

• avvicinare la community regionale Commercianti & Partite Iva Calabria uniti APS e Polo Digitale Calabria,

• ampliare le aree di interesse delle due community anche tramite i contesti in cui ledue organizzazioni sono già inserite, o favorire lo scambio di esperienze e conoscenze, o aumentare il grado di formazione e di competenza nelle tematiche di interesse delledue associazioni.

• garantire la rappresentanza delle aziende presso Istituzioni, Enti, Amministrazioni pubbliche e private;

• favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le imprese aderenti; promuovere la conoscenza e la partecipazione delle aziende associate ai Programmi comunitari;

• Attivare iniziative di formazione ed informazione sul territorio locale per promuovere la diffusione dell’ICT nelle aziende aderenti alla Commercianti & Partite Iva Calabria uniti APS e contribuire allo sviluppo del mercato.

• Considerato che l’Associazione Polo Digitale Calabria ha:

1. come associati imprese e professionisti attivi nel mondo dell’ICT;

2. tra i suoi obiettivi quello della diffusione della cultura informatica;

3. l’obiettivo di perseguire e diffondere la diffusione della cultura informatica in tutti gli ambiti ed tutti i livelli;

4. Come finalità l’intraprendere una serie di iniziative sul territorio volti ad offrire collaborazioni e consulenza a tutti i soggetti che ne faranno richiesta;

5. intenzione di collaborare sia con soggetti pubblici che privati;

6. intenzione di mantenere viva e attiva una community locale inserita in una rete regionale, nazionale e internazionale di sviluppatori, designer e in generale specialisti, addetti e professionisti in ambito informatico con un elevato standard qualitativo lavorativo;

• Considerato che:

1. che è necessario assicurare uno sviluppo diffuso della cultura digitale con particolare riferimento alla sicurezza informatica, anche alla luce della normativa e delle direttive sia europee sia nazionali;

2. il crimine informatico è in aumento costante ed esponenziale e che risulta improcrastinabile la promozione di una maggiore consapevolezza in merito alle misure di sicurezza necessarie a ridurre il rischio di attacchi informatici;

3. che il crimine informatico costituisce oggi una minaccia comune e trasversale nel Paese,coinvolgendo tanto il settore pubblico quanto quello privato;

4. l’opportunità di predisporre iniziative di sensibilizzazione in materia di sicurezza informatica a livello locale su tutto il territorio nazionale a favore di soggetti sia pubblici sia privati;

5. che una collaborazione solida, strutturata e continuativa in tutti i settori consentirebbe uno sviluppo trasversale e sinergico delle competenze necessarie all’implementazione delle strategie di sicurezza informatica sianella regione che nel Paese.

Le due associazioni si impegnano reciprocamente a:

pubblicizzare presso i propri iscritti i principali eventi organizzati dall’altra associazione che siano d’interesse per i propri soci;

sviluppare e sostenere gruppi di lavoro congiunti;

invitare ospiti qualificati selezionati dall’associazione a eventi organizzati dall’altra associazione su tematiche di comune interesse preventivamente concordate tra le parti, con l’utilizzo del proprio marchio.

Gli associati di una delle due associazioni, che non risultino iscritti all’altra durante la validità della presente convenzione, potranno:

Partecipare a eventuali altri eventi gratuiti o webinar che le associazioni ritenessero di rendere fruibili (caso per caso e su base esclusivamente volontaria) ai soci dell’altra organizzazione.

Per gli eventi a pagamento saràeseguita una valutazione caso per caso.

ART. 4 – Responsabili della convenzione

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività sono: