Il partito Italexit con Paragone Calabria denuncia Mario Draghi

12 Febbraio 2022 10:55

La nota del Coordinamento Regionale Italexit con Paragone – Calabria

“Il partito Italexit con Paragone – Calabria continua la sua opera di resistenza e di lotta politica contro le illegittimità perpetrate dall’attuale Governo. Oggi 11 febbraio 2022, infatti, anche a Crotone sono state depositate formali denunce verso Mario Draghi, attraverso la presentazione del modello stilato dall’Avv. Marco Mori in collaborazione con il dipartimento legale di Italexit Con Paragone”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Regionale ITALEXIT CON PARAGONE – CALABRIA.

“Ieri mattina, in Via Pastificio n. 20, il coordinamento provinciale Italexit con Paragone – Crotone ha riunito la cittadinanza davanti alla Questura della provincia, ricevendo ampio riscontro e presentando un gran numero di atti firmati da intraprendenti liberi cittadini. Abbiamo posto un altro tassello per la difesa a oltranza dei diritti fondamentali, reagendo alle discriminazioni e gli abusi perpetrati da questo esecutivo; oggi, grazie all’aiuto di un numero sempre crescente di liberi cittadini, simpatizzanti e tesserati al nostro partito, denunciando il Premier abbiamo ribadito alle Istituzioni complici che noi ci siamo e che non molliamo. Il green pass non è una misura sanitaria, bensì una misura liberticida che viola le libertà individuali e colpisce il lavoro sotto forma di ricatto”.