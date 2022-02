L’Assemblea del Movimento 5 Stelle: “abolire subito il Super Green Pass e dal 31 marzo togliere anche quello base”

16 Febbraio 2022 11:40

M5s: riunione questa mattina con all’ordine del giorno la questione Covid e Green Pass

Nuova assemblea dei deputati e senatori M5s questa mattina con all’ordine del giorno la questione covid e Green pass. Nel corso della riunione alla presenza del Presidente Giuseppe Conte la maggioranza dei parlamentari 5 stelle avrebbe richiesto, si apprende, di non procedere con ulteriori proroghe dello stato di emergenza dopo il 31 marzo e di sospendere l’obbligo di Green pass. Non solo, molti parlamentari avrebbero chiesto di rimodulare subito il certificato tornando al semplice pass non rafforzato. Lo stesso Green pass semplice, si chiede, dovrebbe essere inoltre abolito all’aperto, in banca e alle poste.

Covid, Segneri (M5S): “in tutta Europa si riapre, basta restrizioni”

“Invito tutti a una riflessione: qui non si cerca di andare dietro la Lega, ci si guarda attorno e si vede che in tutta Europa ci sono aperture e allentamenti notevoli delle restrizioni. Non capisco perché, invece, qui in Italia si continui a ‘stringere’: una situazione che non è nemmeno suffragata dai dati“. Lo dice la deputata Enrica Segneri, durante la congiunta M5S sul tema green pass.

Covid, Coltorti: “è schiaffo a italiani, eliminare la misura”

Il Green Pass? “Questa misura non ha fatto aumentare, se non di pochi numeri percentuali, i vaccinati. In compenso ci troviamo più di un milione di persone a casa che hanno diritto allo stipendio. Questa è una misura forzata, uno schiaffo enorme che blocca l’economia e in particolare il turismo… Con la fine dello stato emergenziale devono finire le restrizioni, deve finire tutto“. Così il senatore M5S Mauro Coltorti, presidente della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, durante l’assemblea congiunta dei parlamentari grillini, convocata per fare il punto sulla questione Green Pass.