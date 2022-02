Reggio Calabria, Ficara: “il modello del Liceo Vinci è un esempio virtuoso da non disperdere, grazie al lavoro di Giusy Princi”

5 Febbraio 2022 17:36

Reggio Calabria, Ficara: “la mia carriera professionale di docente, sindacalista e giornalista specializzato in temi scolastici, si incrocia con quella della Dirigente scolastica Giusi Princi, oggi Vicepresidente della Regione”

“Arrivai al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria nel 2012. Il mio arrivo in questo prestigioso Liceo era stato predisposto dall’ufficio scolastico provinciale come perdente posto di matematica e fisica. Con il senno del poi, posso dire che fu una grande fortuna in un momento professionale poco fortunato a causa di una mobilità non voluta, ma necessaria per mancanza di posti nella sede di titolarità. Ecco che la mia carriera professionale di docente, sindacalista e giornalista specializzato in temi scolastici, si incrocia con quella della Dirigente scolastica Giusi Princi, oggi Vicepresidente della Regione Calabria”. E’ quanto afferma Lucio Ficara, RSU del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. “Un’esperienza professionale decennale – sottolinea– che mi ha fatto crescere tantissimo e con me, devo dire, sono cresciuti professionalmente tanti miei colleghi e il personale Ata di questo modello scolastico che si chiama Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. La Dirigente Princi ha avuto il merito, negli anni della sua presidenza al da Vinci, di promuovere iniziative culturali, di motivare tutto l’ambiente della comunità educante con la sua presenza, il suo ascolto e la sua azione organizzativa. Trasparenza, rispetto della normativa scolastica, organizzazione del lavoro impeccabile, relazioni umane e professionali eccellenti, sono alcuni degli elementi che hanno fatto crescere tantissimo questo Liceo in questi ultimi dieci anni. Su queste basi è nato e prosperato l’indirizzo del Liceo biomedico, che poi, nel tempo, è stato esportato, attraverso un protocollo tra FNOMeCEO e MIUR, a livello nazionale. Dall’estremo sud di Italia è partito, grazie all’intuito manageriale della Preside Princi, il progetto del Liceo biomedico, che oggi, vede il Liceo Scientifico da Vinci come scuola capofila, e 206 scuole in tutto il territorio nazionale in cui è attiva la nostra curvatura del Liceo biomedico. Un progetto didattico partito dal Liceo da Vinci di Reggio Calabria, che ha coinvolto ormai ben 104 ordini dei medici provinciali di tutto il nostro Paese”.

“In questo decennio, dal 2012 al 2022 -evidenza- con dirigente l’attuale vicepresidente della Regione Calabria, oltre la doverosa didattica curricolare, è stata garantita un’offerta formativa di altissima qualità, sono stati proposti percorsi di legalità, Cittadinanza e Costituzione che hanno visto coinvolti magistrati di livello nazionale come il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, ma tantissimi altri magistrati della Procura di Reggio Calabria, il Liceo in 10 anni ha raddoppiato il numero di studenti frequentanti. Dieci anni in cui si è creata una squadra vincente che ha lavorato senza sosta con spirito di abnegazione e altissima professionalità. Il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità “vinciana” è stato il segreto di questo strepitoso modello scolastico che ha avuto grandi riconoscimenti. Alla chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, avendo registrato un numero elevatissimo di iscrizioni, nonostante la nostra Dirigente sia in aspettativa per l’espletamento del suo mandato politico alla Regione Calabria, voglio fare, da RSU della scuola, un ringraziamento pubblico alla Vicepresidente Princi per tutto quello che ha fatto per realizzare un modello organizzativo di scuola di altissimo valore e dicendole che il modello Vinci è un esempio virtuoso da non disperdere. Un modello che sta dimostrando di camminare sulle gambe di un collettivo di docenti e personale Ata a cui vanno i miei personali complimenti per avere mantenuto, nel solco della continuità, l’impegno professionale e di intenso lavoro anche dopo il prestigioso incarico regionale arrivato per la Preside Princi nell’autunno 2021. La macchina organizzativa dell’anno scolastico 2021/2022 era già stata tracciata sin dall’estate 2021 e tutto era pronto anche per affrontare il periodo dell’orientamento, nulla era scontato dopo la nascita del Governo Regionale, ma nonostante la nostra Preside abbia dovuto assumere altre responsabilità, la squadra “vinciana” ha dimostrato, con assoluta determinazione, la sua tempra vincente. Grazie, grazie e ancora grazie di tutto”, conclude la nota.