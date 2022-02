Giornata Mondiale della Giustizia Sociale, il Lions Club “Reggio Calabria Sud – Area-Grecanica” incontra gli alunni dell’IC “Catanoso-De Gasperi”

19 Febbraio 2022 22:39

Il Lions Club “Reggio Calabria Sud – Area-Grecanica” rappresentato dal suo Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea, dalla segretaria Dott.ssa Stefania Isola e dal cerimoniere Avv. Eliana Carbone ha incontrato gli alunni delle terze medie dell’I.C.“Catanoso-De Gasperi”

Anticipando di un giorno la celebrazione del 20 Febbraio, ricorrenza internazionale della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale proclamata dall’ONU il 26/11/2007, il Lions Club “Reggio Calabria Sud – Area-Grecanica” rappresentato dal suo Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea, dalla segretaria Dott.ssa Stefania Isola e dal cerimoniere Avv. Eliana Carbone ha incontrato, grazie alla collaborazione del suo Dirigente Scolastico Prof. Marco Geria gli alunni delle terze medie dell’I.C.“Catanoso-De Gasperi” di Reggio Calabria per un confronto sui valori della Giustizia Sociale mondiale. Con il fine di seminare nella nuova generazione gli ideali della giustizia sociale l’Avv. Eliana Carbone relazionandosi con i discenti si è confrontata con essi sugli obiettivi di equità sociale da raggiungere entro il 2030 secondo l’Agenda dello Sviluppo Sostenibile.

Con la premessa che non è possibile raggiungere la pace senza la giustizia sociale, né la giustizia sociale senza la pace sono stati analizzati e discussi i 7 Obiettivi dell’Agenda 2030 che riguardano propriamente l’Equità Sociale: Obiettivo 1- POVERTA’ ZERO; OBIETTIVO 2- FAME ZERO; OBIETTIVO 3- SALUTE E BENESSERE; OBIETTIVO 4 -ISTRUZIONE DI QUALITA’; OBIETTIVO 5- UGUAGLIANZA DI GENERE; RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE; OBIETTIVO 16- PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI.

In un clima di stimolante interesse gli studenti, sollecitati adeguatamente, hanno prospettato delle possibili soluzioni a questi grandi problemi da risolvere. Sono quindi emerse nel colloquio con l’Avv. Eliana Carbone quelle che sicuramente possono essere giuste soluzioni di giustizia sociale per raggiungere un benessere economico globale inclusivo:la creazione di posti di lavoro che consentano la piena occupazione; la fissazione di redditi giusti e proporzionati rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; il perfezionamento di un’agricoltura sostenibile; l’accesso per tutti ai farmaci e ai vaccini sicuri, efficaci, di qualità ed a prezzi accessibili; un’istruzione di qualità e aperta a tutti con dotazione agli Istituti Scolastici di strumenti informatici e digitali e che sia di ostacolo ad ogni forma di bullismo e discriminazione; la parità di genere con parità di salario per la donna e accesso per essa a un lavoro dignitoso, all’assistenza sanitaria ed alla uguaglianza davanti alla legge rispetto all’uomo; l’eliminazione di tutte le disuguaglianze riguardanti ”età, sesso, disabilità, etnia, origine sociale, status economico o altro”; la promozione della pace e la giustizia tra le Nazioni, attraverso l’opera di organismi internazionali come l’ONU. Tutto ciò è stato trascritto dagli alunni in un meraviglioso cartellone, che inneggia alla Giustizia Sociale Mondiale.

Inoltre, l’attenzione delle classi è andata inevitabilmente alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, che sicuramente hanno bisogno dell’apertura nei loro confronti. dei paesi ricchi, per uscire dal vortice della povertà e della fame e della mancanza della salute come nel caso del mancato accesso al vaccino del Covid, di cui allo stato ne sono ancora per la maggior parte privi; ed è andata pure ai migranti che pur di arrivare nelle nostre terre con i barconi, nei cosiddetti viaggi della speranza, sono vittime dei trafficanti che li privano della loro dignità e molte volte, inoltre ,perdono anche la vita in mare. L’incontro si è concluso in un clima di grande armonia tra l’Istituzione scolastica per come rappresentata ed il Club no profit.