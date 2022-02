Il Green Pass non funziona, il sistema è down: cosa succede

25 Febbraio 2022 17:54

Cosa sta succedendo al sito che si occupa di gestire e scaricare i Green Pass in Italia: “”Non è stato possibile recuperare i dati del tuo certificato: riprova”. “Potrebbe essere dovuto ad un problema temporaneo”

Tante segnalazioni si stanno rilevando in queste ore in merito al sistema di malfunzionamento per scaricare il Green Pass. Il certificato verde, ormai utile a tutti per tantissime attività (ma nelle prossime settimane potrebbe andare gradualmente a scomparire), sta causando problemi ai tanti che non hanno il cartaceo o lo screenshot nella galleria del proprio telefono. Chi ha il cartaceo può infatti portarlo con sé ed esibirlo in qualsiasi momento, chi invece ha la foto sullo smartphone può farselo scansionare. Ma chi invece volesse scaricarlo sul momento, sta trovando grosse difficoltà. Il sito, infatti, è down, così come il sistema incaricato nella gestione del certificato verde. Chi possiede l’App Io e volesse accedere per avere pronto il proprio Green Pass, poi, non lo può fare: “Non è stato possibile recuperare i dati del tuo certificato: riprova”. “Potrebbe essere dovuto ad un problema temporaneo”. E’ la schermata che appare e che sta provocando disagi a tanti utenti che senza la “card” non possono accedere a determinati luoghi o attività.