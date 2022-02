Alla Camera passano odg di Lega e Movimento 5 Stelle: il Governo si impegna ad abolire il Green Pass il 31 marzo

17 Febbraio 2022 12:56

Green pass, i deputati della Lega chiedono di eliminare l’obbligo entro il 31 marzo

Soddisfazione per i deputati trentini della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss e Mauro Sutto che questa mattina hanno visto accolti gli ordini del giorno da parte del Governo, che si e’ impegnato a valutare la possibilita’ di mettere in pratica le richieste avanzate dai parlamentari del carroccio. Le richieste erano relative all’allentamento delle misure di contenimento del Covid-19, all’eliminazione del green pass entro e non oltre il 31 marzo e all’eliminazione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 sugli impianti sciistici.

“Siamo soddisfatti dell’approvazione delle diverse proposte della Lega nell’ultimo decreto Covid – spiegano i parlamentari in una nota – che vanno nella direzione di un progressivo ritorno alla normalita’ per i cittadini italiani“. Il Governo ha accolto anche la richiesta di valutare la possibilita’ di stralciare le linee guida che limitano le capienze massime nei negozi e altre attivita’ commerciali al dettaglio. “Sono tutte iniziative di buonsenso per le quali attendiamo fiduciosi che l’impegno del Governo diventi realta’. Se i contagi precipitano non ha senso insistere con i divieti e il greenpass. La strada e’ quella dell’allentamento delle restrizioni per dare fiato alla nostra economia e fiducia ai nostri concittadini“, conclude la nota.

“Ieri ho ritirato il mio ordine del giorno che chiedeva l’abolizione del green pass in qualsiasi forma a partire dal 1 aprile, ovvero dalla fine dello stato di emergenza. L’ho fatto chiedendo delle garanzie affinché altri odg dei miei colleghi potessero andare avanti. È così è stato“. Lo dichiara il deputato M5S, Davide Serritella. “Esprimo massima soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno della collega Dieni che chiede di eliminare totalmente l’impiego del green pass – semplice e rafforzato – dopo il 31 marzo 2022, data in cui cesserà lo stato di emergenza. Questa è la direzione giusta che deve intraprendere il governo, dobbiamo tornare alla normalità mantenendo all’interno dei luoghi chiusi e in situazioni di affollamento l’utilizzo delle mascherine ffp2. L’Italia deve ripartire e per farlo appieno deve uscire, come stanno facendo nel resto d’Europa e del mondo, dallo stato d’emergenza“, conclude Serritella.