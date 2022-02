“Il coronavirus visto da un’adolescente”: il romanzo di un giovane calabrese

12 Febbraio 2022 09:59

Il giovane Domenico Pio Rizzo ha raccontato nel suo romanzo la storia del covid visto dagli adolescenti

La giovane promessa dell’editoria calabrese, Domenico Pio Rizzo, si è cimentato in una nuova (ed ennesima) avventura. Questa volta, come ha annunciato il 12 c.m. l’artista sui suoi canali social, si tratta di un romanzo, il primo per lui, nonostante di libri ne abbia già pubblicato quattro.

Egli crede fermamente al potere della penna come mezzo di comunicazione e strumento per elargire emozioni e, proprio seguendo quest’onda, ha deciso di raccontare l’impatto che il Coronavirus ha avuto sugli adolescenti.

Miriam, la protagonista della storia, frutto della fantasia dell’autore, vive una vita normale come tutti i ragazzini, quando arriva il virus e le stravolge l’esistenza. Da là si aprono numerosi intrecci che sono ispirati a quello che ognuno di noi ha vissuto a causa della pandemia. Nell’opera sono presenti le perdite che quasi tutti abbiamo patito in questo periodo, un omaggio ai medici che sono stati i veri eroi degli ultimi due anni, nonché i tormenti dei giovanissimi.

Loro, in fondo, sono stati i più traumatizzati da tutta questa nuova realtà. Essi sono stati quelli che, quasi sicuramente, hanno subito di più questa situazione e che maggiormente hanno sofferto per via delle necessarie restrizioni. Tutto d’un tratto, infatti, si sono visti censurare un abbraccio o vietato di stare con i nonni o gli amici, mentre assistevano a un mondo che piano piano stava perdendo il suo vigore. Proprio questo è lo spirito del libro: raccontare come il lockdown è stato vissuto da un’adolescente, contestualizzando il tutto alla grigia situazione globale.

In ogni caso nel romanzo non manca di certo quello che ognuno di noi ha più bisogno in questo periodo, cioè la speranza. Pone luce, infatti, anche sulle aspettative che i giovani hanno sulla fine di questa moderna pestilenza.

Altri importanti temi dell’opera sono il cambio di abitudini, nonché le nuove insicurezze e paure che il Covid-19 ha portato con sé.

In questo libro, dal titolo “Guerriera nonostante tutto: Storia di un’adolescente alle prese con il Coronavirus insieme alla sua famiglia”, possiamo apprezzare, quindi, uno spaccato di vita ai tempi della più importante epidemia del XXI secolo, descritto da un autore che è contemporaneo di questi eventi. Egli auspica, infatti, che il componimento narrativo possa diventare un punto di riferimento per le generazioni future, come testimonianza di tale periodo.

Il presente romanzo del quale Domenico Pio è anche editore, sarà disponibile sia in versione cartacea che digitale su Amazon a partire dal 31 marzo p.v., ma già da adesso è possibile preordinare l’ebook.