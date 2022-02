Il Consiglio d’Europa sgancia la bomba: “il Green Pass è contrario alla scienza, nessuno deve farsi vaccinare se non vuole”

5 Febbraio 2022 17:14

“Il Green Pass è discriminatorio”: il dossier del Consiglio di Stato che blocca il certificato verde

Una bomba vera e propria. La lancia il Fatto Quotidiano, che rivela di un rapporto approvato a fine gennaio in cui l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa boccia il Green Pass, utilizzato per “punire i non vaccinati”. Nel rapporto si invitano i paesi che l’hanno messo in atto, tra cui l’Italia, a “informare i cittadini che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole” e a “garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato”. Secondo il report, il concetto di Green Pass è “contrario alla scienza”, non essendoci abbastanza dati sull’efficacia nella contagiosità e sulla durata dell’immunità. Il dossier è stato consegnato dall’avvocato Renate Holzeisen al Senato .