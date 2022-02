I carri armati di Putin

23 Febbraio 2022 22:34

di Kirieleyson – Negli anni ’80, in piena guerra fredda e con l’Europa divisa tra paesi occidentali da una parte e paesi comunisti ad Est, peraltro sottoposti alla libertà vigilata sovietica, girava una barzelletta la cui attualità oggi si ripropone, stante la situazione in Ucraina.

Un italiano si trova a Mosca e parcheggia la sua Ferrari smagliante nella Piazza Rossa.

Un capannello di gente gli si pone intorno, curiosa di poter ammirare da vicino quella meraviglia rossa.

Un tale si avvicina all’Italiano e gli chiede: ma è vero che in Italia andate tutti in giro con le Ferrari?

Non è esatto, gli risponde l’Italiano, in genere per girare in città utilizziamo le Fiat; per andare da una città ad un’altra utilizziamo le Lancia o le Alfa Romeo; le Ferrari le usiamo solo quando andiamo all’estero. E invece, Voi come viaggiate?

E il Russo: per la verità in città usiamo l’autobus, invece per spostarci in giro per il paese utilizziamo il treno.

E L’Italiano: e per andare all’estero?

E il Russo, un po’ imbarazzato: a dire il vero, per andare all’estero usiamo i carri armati.