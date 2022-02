Guerra Ucraina, Zelensky pronto a parlare di cessate il fuoco e pace: incontro con Putin in Polonia?

25 Febbraio 2022 23:33

Il presidente ucraino Zelensky pronto a parlare di pace con Putin: domani la possibile proposta, i rumor parlano di un incontro in Polonia fra i due leader

La sensazione che la guerra fra la Russia e l’Ucraina non sarebbe stata lunga potrebbe rivelarsi corretta. Costi da sostenere in termini economici e di vite umane, pesanti sanzioni, economia traballante: a due giorni dall’inizio del conflitto si apre già uno spiraglio per il cessate il fuoco e la conseguente pace. Lo riferisce “Skynews” che cita un portavoce del governo ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a parlare di pace con Putin, in territorio neutrale. I russi avevano proposto la capitale della Bielorussia, Minsk, che proprio neutrale non è. Gli ucraini hanno declinato, indicando la Polonia. “Abbiamo accettato la proposta del presidente della Federazione russa. Durante queste ore, le parti si consultano sul luogo e l’ora del processo negoziale. Prima iniziano i negoziati, maggiori sono le possibilità di riprendere la vita normale“. Così il portavoce del presidente ucraino Zelensky, citato da “Ukrainska Pravda”. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per sostituire alle armi le parole.