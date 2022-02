Guerra Ucraina, Zelensky accetta di negoziare la pace con la Russia: possibile incontro a Gomel

27 Febbraio 2022 13:56

Dopo le resistenze delle ultime ore, il premier ucraino Zelensky avrebbe accettato di discutere la pace con la Russia: possibile incontro a Gomel, città bielorussa schierata con Mosca

Nella giornata odierna la Russia ha sottolineato più volte di essere pronta a discutere la pace con l’Ucraina, ma in territorio bielorusso. Dal Cremlino hanno fatto sapere che i negoziati di pace fra le rappresentanze di Russia e Ucraina si sarebbero potuti svolgere a Gomel, città di confine fra Bielorussia e Ucraina. Da Kiev però sono arrivate solo risposte negative, in quanto la Bielorussia è un alleato dichiarato della Russia. In questo senso, le parole del presidente Zelensky non lasciavano spazio a fraintendimenti: “vogliamo questo incontro, vogliamo che la guerra finisca. Varsavia, Bratislava, Budaspest, Istanbul, Baku. Le abbiamo proposte tutte ai russi. Sì, e qualsiasi altra città di un Paese che non ci lancia missili contro ci andrebbe bene“. Alle 13:00 italiane scadeva l’ultimatum russo per accordarsi sulla pace, inizialmente sembra che dall’Ucraina fosse arrivata l’ennesima risposta negativa, ma gli ultimi segnali (da fonti bielorusse, non ancora confermate da Kiev) in arrivo parlano di un’apertura positiva. Il presidente Zelensky avrebbe accettato di negoziare un cessate il fuoco a Gomel, una delegazione ucraina sarebbe pronta a dirigersi sul posto.

La conferma del capodelegazione russo Vladimir Medinsky

“Alle 15:00 (ora locale, ndr) circa, abbiamo ricevuto conferma che i negoziati si terranno nella regione di Gomel, come noi avevamo suggerito“, le parole di Vladimir Medinsky all’ambasciata russa a Minsk, in Bielorussia. Se dal fronte russo arriva la conferma, manca ancora quella della controparte ucraina.