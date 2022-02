Guerra Ucraina, videocall Draghi con alleati Nato: poi vertice con Macron, Scholz e von der Leyen

28 Febbraio 2022 13:15

Prevista nel pomeriggio una videocall del premier Draghi con gli alleati Nato: in serata il Presidente del Consiglio discuterà sulla guerra in Ucraina nel vertice con Macron, Scholz e von der Leyen

Giornata importante per gli sviluppi della guerra in Ucraina. Nella città di Gomel, in Bielorussia, le delegazioni di Russia e Ucraina si sono incontrate per porre le basi di una pace. Un vertice che influirà anche sulla politica estera delle principali nazioni europee. In proposito, anche l’Italia drizza le antenne. Il premier Draghi ha in agenda una videocall con gli alleati Nato, prevista nel pomeriggio, mentre in serata il Presidente del Consiglio parteciperà in videocollegamento all’incontro organizzato per questa sera a cena dal presidente francese Emmanuel Macron con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per parlare di Ucraina.