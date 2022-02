Guerra Ucraina, se lo dicono anche i talebani: “preoccupati per le vittime, risolvere con mezzi pacifici”

25 Febbraio 2022 13:12

Anche i talebani si esprimono sulla guerra in Ucraina: l’Emirato islamico dell’Afghanistan esprime preoccupazione per le possibili vittime e chiede una risoluzione pacifica del conflitto

La guerra in Ucraina preoccupa il mondo intero. Se le reazioni delle democrazie e delle nazioni maggiormente inclini alla diplomazia e alla pace, tutte unite nella condanna comune e nella richiesta di distensione, potevano essere alquanto prevedibili, lo stesso non si può dire del pensiero dei talebani. Nonostante siano inclini all’uso della violenza, della guerriglia, promotori di chiusura mentale e culturale, anche i talebani si sono espressi in favore di un accordo di pace. In un comunicato ufficiale, si legge che “l’Emirato islamico dell’Afghanistan esprime preoccupazione per la concreta possibilità di vittime civili” e che chiede protezione per “studenti e migranti” afghani in Ucraina. Le nuove autorità afghane ribadiscono una linea di “politica estera neutrale” e invitano a una soluzione della crisi col “dialogo e mezzi pacifici“.