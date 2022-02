Guerra Ucraina, Salvini: “l’Italia sarà seconda casa per i profughi, accoglienza per donne e bambini”

28 Febbraio 2022 13:36

Le parole del leader della Lega Matteo Salvini sul conflitto in Ucraina e sugli aiuti dell’Italia ai rifugiati di guerra

“Bisogna fare di tutto per fermare la guerra, per salvare donne e bambini. Da giorni ci stiamo attivando per i corridoi umanitari, stiamo lavorando con associazioni, sindaci, ambasciate; questa è una guerra vera, l’Italia sarà una seconda casa per queste donne e bambini”. Lo ha detto a Mattino 5, su Canale 5, il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del conflitto in Ucraina e degli aiuti dell’Italia ai rifugiati di guerra. “Accoglienza per chiunque la chieda, poi bisogna valutare se alla bombe bisogna rispondere con le bombe. Ho apprezzato le parole del Santo Padre, poi è chiaro che è il momento dell’unione, qualsiasi richiesta farà il presidente Draghi noi l’appoggeremo”, ha aggiunto.