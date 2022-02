Guerra Ucraina, la Russia pronta a bloccare Kiev per creare corridoio terrestre verso Crimea e Transnistria 

24 Febbraio 2022 23:30

L’esercito ucraino, attraverso i social, anticipa i piani della Russia: Putin vuole bloccare Kiev per creare un corridoio terrestre verso Crimea e Trasnistria

Attraverso un post pubblicato su Facebook, l’esercito ucraino ha reso noto il presunto piano della Russia dopo l’attacco odierno su Kiev. Putin avrebbe in mente di bloccare la capitale dell’Ucraina al fine di creare un corridoio terrestre verso la penisola annessa della Crimea e verso la regione separatista della Trasnistria, in Modavia. “Il piano è già chiaro: l’obiettivo principale dell’operazione è bloccare Kiev e creare un corridoio terrestre verso la penisola di Crimea e l’autoproclamata regione della Transnistria. Per questo fino a 200 soldati russi sono atterrati all’aeroporto di Hostomel“, a 35 chilometri da Kiev e ha introdotto nel Paese più di 60 gruppi di battaglioni tattici.