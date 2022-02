Guerra in Ucraina, Kiev sotto assedio: missile russo colpisce un palazzo, ci sono feriti [LIVE]

26 Febbraio 2022 10:14

L’esercito di Putin sta provando ad entrare nella Capitale. Il presidente ucraino Zelenski rifiuta l’offerta di aiuto degli Usa per lasciare il Paese

Kiev è sotto l’assedio delle forze armate russe. L’esercito ucraino afferma di aver respinto un attacco su una delle principali arterie della Capitale. “Stiamo fermando l’orda nel miglior modo possibile: la città è sotto il controllo delle forze armate ucraine e dei nostri cittadini”, affermano dal Consiglio di sicurezza dell’Ucraina. In queste ore un missile ha centrato un palazzo: ci sarebbero dei feriti, tra cui due bambini. Gravi perdite anche per Mosca: distrutti diversi caccia e carri armati. Il presidente Zelenski rifiuta l’offerta di aiuto degli Usa per lasciare il Paese: “mi servono munizioni non un passaggio. Non ho intenzione di lasciare l’Ucraina”. E poi ha rivolto un appello alla popolazione: “difendete Kiev”.

Intanto, la Cina si è astenuta in Consiglio di sicurezza Onu sulla bozza di risoluzione contro “l’aggressione della Russia all’Ucraina”, bloccata dal veto di Mosca. Putin e Lavrov nel mirino delle ultime sanzioni internazionali, ma secondo quanto commentato dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, “nessuno dei due ha conti né in Gran Bretagna, né altrove all’estero”. Lo riporta la Tass, in riferimento alle sanzioni annunciate contro il presidente e il ministro degli Esteri della Russia da Regno Unito, Ue e Usa.

Dubbi invece sull’esclusione di Mosca dal sistema Swift: alcune delle maggiori banche di Wall Street lo sconsigliano, ma oltre all’Ue anche gli Usa stanno valutando la misura. I principali oppositori restano Germania ed Italia, che non vorrebbero arrivare a questa pesantissima sanzione.