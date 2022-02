Guerra Ucraina, Kiev denuncia gli orrori dell’esercito russo: diffondono giocattoli e cellulari pieni di esplosivo

26 Febbraio 2022 13:34

L’Ucraina denuncia presunti orrori dell’esercito russo: nella regione di Sumy, gli aerei disperderebbero giocattoli per bambini e oggetti di valore pieni di esplosivo

L’informazione ha sempre fatto parte della guerra. Dal giornalismo sul campo che racconta i conflitti alla propaganda che giustifica (o condanna) gli orrori di ambo le parti in causa. L’informazione è uno strumento potente, in grado di far presa sulle popolazioni e formare l’opinione in merito a quanto sta avvenendo. È per questo che parallelamente alla guerra che si combatte con bombardamenti, missili e proiettili, ce n’è un’altra che si combatte sui siti web, sui giornali e sui notiziari televisivi. Tante le news e le fake news che circolano in questi giorni. Se da una parte la Russia vieta ai suoi media di parlare di vittime civili nelle città ucraine, dall’altra l’Ucraina denuncia gli orrori nella regione di Sumy: qui gli aerei russi “disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo“. La notizia è riporta da “SkyTg24” che la etichetta come una delle tante accuse che i due paesi si scambiano a colpi di informazione. Si tratta di una grave accusa, in quanto colpirebbe indistintamente i civili, ma che contrasterebbe con le modalità dell’occupazione della città di Sumy, capoluogo dell’omonima regione, a 200 km a ovest dal confine russo: occupazione meno problematica rispetto a quelle su altri fronti.