Guerra Ucraina, ai negoziati di Gomel anche Roman Abramovic: l’ex presidente del Chelsea farà da mediatore per la pace

28 Febbraio 2022 13:02

Anche Roman Abramovic parteciperà ai negoziati di Gomel: l’ex presidente del Chelsea farà da mediatore tra Russia e Ucraina per l’accordo di pace

Sarà questo il giorno della pace? La seconda settimana di guerra in Ucraina si apre con un piccolo passo in avanti nella diplomazia fra Russia e Ucraina. Oggi, nella città bielorussa di Gomel, le delegazioni di Mosca e Kiev si sono incontrate per porre le basi della pace. All’incontro, secondo quanto si legge sul “Jerusalem Post”, è presente anche il miliardario russo-israeliano Roman Abramovic, ex patron del Chelsea. Abramovic farà da mediatore nei negoziati, favorendo la pace. Secondo un portavoce del Chelsea, il magnate è stato contattato dagli ucraini per dare un contributo alla discussione odierna. “Gli ucraini hanno chiesto ad Abramovic di aiutarli a portare avanti i colloqui e lui è giunto in Bielorussia per partecipare alla discussione“, scrive il Jerusalem Post.