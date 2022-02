Guerra Ucraina, Reggio Calabria: il messaggio di vicinanza dell’associazione Don Lorenzo Milani

26 Febbraio 2022 13:18

Il Consiglio Direttivo della Don Lorenzo Milani “esprime un profondo senso di vicinanza al popolo ucraino per il conflitto militare da parte della Russia. Non entrando nel merito delle motivazioni di carattere politico ed economico della scelta da parte del Presidente Putin, noi come Don Milani ci sentiamo vicini al messaggio di Papa Francesco. Guerra mai, una soluzione alternativa i potenti della terra possono trovarla”. La nota è firmata dal Presidente Don Milani l’Avv. Pollifroni Filippo, dal Tesoriere Francesco Pollifroni e il Vice Presidente Dott. Stefano Fazzello.