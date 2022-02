Guerra Ucraina, raid aereo russo vicino casa: bambini guardano dalla finestra, pianti e urla strazianti [VIDEO]

24 Febbraio 2022 17:05

Un caccia russo colpisce un bersaglio vicino a una casa abitata: cittadini ucraini osservano inermi alla finestra prima di correre al riparo, il boato spaventa i bambini

La tranquillità di una cittadina squarciata dal frastuono di un aereo, il sibilo di un missile sganciato, l’impatto fragoroso di un obiettivo. È guerra in Ucraina dopo che la Russia ha deciso, alle prime ore della mattinata, di passare all’offensiva militare con raid aerei e bombardamenti. Nel video sottostante, un caccia russo sgancia un missile che colpisce un obiettivo vicino a una casa abitata. Le persone all’interno osservano inermi dalla finestra, il missile cade a pochi metri dalla loro casa. Subito via, di corsa a ripararsi, forse in cantina. Il pianto e le urla strazianti dei bambini, traumatizzati da quanto sta accadendo, hanno un significato maggiore rispetto a ogni ulteriore parola.