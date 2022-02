Guerra Ucraina, Putin passa alla minaccia nucleare: in allerta le forze di deterrenza 

27 Febbraio 2022 14:50

Vladimir Putin mostra la carta del nucleare: il leader russo ha incaricato il ministero della Difesa di portare le forze di deterrenza nell’esercito russo in “modalità speciale di servizio”

Nelle ultime ore la Bielorussia aveva avanzato la sinistra ipotesi che la Russia, a causa delle forti pressioni economiche e verbali ricevute dall’Europa, potesse scegliere di giocare la carta del nucleare. Ipotesi tutt’altro che lontana dalla realtà Il presidente russo Vladimir Putin, secondo l’agenzia di stampa “Tass”, ha incaricato il ministero della Difesa di portare le forze di deterrenza nucleare nell’esercito russo in “modalità speciale di servizio”. “Gli alti funzionari dei principali Paesi della Nato consentono anche dichiarazioni aggressive contro il nostro Paese, pertanto ordino al ministro della Difesa e al capo di Stato maggiore della Difesa di trasferire le forze di deterrenza dell’Esercito russo in una speciale modalità di combattimento“, ha affermato il capo di Stato in un incontro al Cremlino con il ministro della Difesa Sergej Shoigu e con il capo di Stato maggiore delle Forze armate russe, generale Valerj Gerasimov. Secondo Putin, l’Europa e i suoi alleati stanno adottando “sanzioni illegittime“.