Guerra Ucraina, Putin detta le condizioni per la pace: riconoscimento della Crimea e neutralità Kiev

28 Febbraio 2022 17:17

Putin detta le condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina: la Russia chiede il riconoscimento della Crimea come territorio russo e la neutralità di Kiev

Mentre a Gomel proseguono i negoziati fra le delegazioni di Russia e Ucraina alla ricerca della pace, Vladimir Putin ha sentito telefonicamente il presidente francese Emmanuel Macron in merito alla possibilità fine delle ostilità. Una soluzione del conflitto in Ucraina “è possibile solo se verranno considerati gli interessi di sicurezza della Russia“, ha spiegato Putin, secondo quanto riporta il sito “Sputnik”. Il leader russo si è detto aperto al dialogo per arrivare al cessate il fuoco ma, ovviamente, alle sue condizioni. Nel corso della telefonata, Putin ha chiarito a Macron che una delle condizioni per arrivare alla pace dovrà essere il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo. La conferma arriva dal Cremlino. Un’altra condicio sine qua non, anch’essa di fondamentale importanza, è quella della neutralità di Kiev: un accordo potrà esserci dopo la “smilitarizzazione e de-nazificazione“, quando “avrà assunto uno status neutrale“. La conferma di questa seconda condizione arriva dalla “Tass”. Putin intende dunque barattare la pace con la possibilità di di chiudere la partita in Crimea e di ottenere la neutralità dell’Ucraina, tenendo la Nato a debita distanza.