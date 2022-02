Guerra Ucraina, massima attenzione a Chernobyl: l’ISIN sta monitorando la situazione

25 Febbraio 2022 17:20

E’ attenzione massima a Chernobyl, secondo cui “forze armate non identificate” avrebbero preso il controllo dell’impianto nucleare. L’ISIN, Ispettorato per la sicurezza nucleare e radioprotezione, segue con attenzione l’evolversi degli eventi in Ucraina e in particolar modo quello dell’impianto di Chernobyl, sotto attacco dei militari russi. L’Autorità per la sicurezza nucleare ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine – SNRIU) ha reso noto che tutti gli impianti della regione starebbero funzionando in sicurezza. In linea con il proprio mandato, l’Ispettorato, in costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, sta monitorando la situazione, anche attraverso eventuali informazioni che potranno essere rese disponibili mediante i circuiti internazionali di emergenza.