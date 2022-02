Guerra Ucraina, l’UE colpisce anche gli alleati della Russia: rafforzamento delle sanzioni contro la Bielorussia

28 Febbraio 2022 16:52

L’UE ha annunciato l’inasprimento delle sanzioni nei confronti della Bielorussia e di chiunque affiancherà Mosca nella guerra in Ucraina

Fin da quando i venti di guerra stavano solo soffiando e la Russia mascherava le sue intenzioni con “semplici esercitazioni militari”, la Bielorussia si è schierata al fianco di Mosca, seppur non intervenendo militarmente in Ucraina. Il presidente Lukashenko ha però messo in guardia l’UE: Putin potrebbe giocarsi la carta del nucleare se colpito duramente dalle sanzioni. L’Unione Europea e i suoi alleati però non arretrano. L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio straordinario dei ministri della Difesa, ha annunciato un inasprimento delle sanzioni anche per la Bielorussia: “per essere coerenti rafforzeremo ulteriormente il nostro pacchetto di sanzioni contro il regime bielorusso e contro chiunque collabora con Mosca in questa inaccettabile aggressione”.