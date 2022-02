La Formula 1 cancella il Gp di Russia: “impossibile correre in un Paese in guerra”

25 Febbraio 2022 15:58

La Formula 1 cancella il Gp di Russia dal calendario del Mondiale: niente tappa a Sochi, scelta condivisa con Fia e scuderie dopo la guerra in Ucraina

La Formula 1 ha cancellato dal calendario del mondiale 2022 il Gp di Sochi, in Russia. L’ufficialità è arrivata con una nota da parte della stessa F1, condivisa da Fia e scuderie, successivamente allo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina. Nonostante la gara sia pianificata per il 25 settembre, la Formula 1 ha voluto lanciare un segnale forte: non si può gareggiare in una nazione che promuovere la guerra.

Di seguito la nota della F1 in versione integrale: “il Campionato del mondo di F1 visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone e le nazioni. Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera la F1, la FIA e le squadre hanno discusso la posizione del nostro sport e la conclusione, inclusa l’opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali“.