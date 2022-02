28 Febbraio 2022 16:01

La donna è partita in auto dall’Ucraina per scappare dalla guerra

Arriva da Cosenza una commovente storia la cui protagonista è una donna ucraina, proveniente da Leopoli, che ha dato alla luce il suo terzo bimbo all’ospedale Annunziata. La donna, scappata dalla guerra in Ucraina, ha affrontato un lungo viaggi di 3 giorni in macchina per arrivare in Calabria. La donna ha partorito il suo terzo bimbo di 3.600 con parto naturale. Sia mamma che bimbo stanno benissimo e sono ancora in ospedale dove si è attivata la macchina della solidarietà.