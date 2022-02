Guerra Ucraina, Kiev impone il coprifuoco dalle 17: “chi sarà trovato in strada verrà trattato come nemico”

26 Febbraio 2022 14:26

Il sindaco della città di Kiev ha imposto il coprifuoco a partire dalle 17:00 e fino alle 8:00 del mattino: chi non lo rispetterà verrà trattato come nemico

Per il terzo giorno consecutivo l’Ucraina resiste all’avanzata della Russia sul proprio territorio. La capitale Kiev è però in forte difficoltà a causa dei continui attacchi nemici. Il sindaco della città, l’ex pugile Vitalii Klitschko, ha preso la decisione di imporre il coprifuoco dalle 17:00 di sera alle 8:00 del mattino. La misura è necessaria per “una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti“. Lo ha spiegato lo stesso Klitschko con un messaggio su Telegram nel quale spiega che il coprifuoco resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio e che “tutti i civili che saranno trovati in strada saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico“.