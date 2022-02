Guerra Ucraina, incomprensione tra Zelensky e Draghi: “la prossima volta sposterò la guerra per parlare con lui”

25 Febbraio 2022 13:28

Il presidente ucraino ha risposto alle parole rilasciate da Draghi nell’intervento in Parlamento

Incomprensioni sull’asse Roma-Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky non ha apprezzato le dichiarazioni in Parlamento di Mario Draghi. In particolare il presidente del Consiglio aveva dichiarato: “oggi prima di venire qua il presidenze Zelensky mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9:30 ma non è stato più possibile fare la telefonata”. Il Premier ha spiegato che “il presidente Zelensky non era più disponibile”. Non si tratta di una critica da parte di Draghi, ma soltanto la volontà di sottolineare la drammaticità del momento vissuto dall’Ucraina.

Le agenzia di stampa, però, non riferiscono certo il tono dell’intervento di Draghi. Al leader di Kiev dev’essere dunque arrivato unicamente il commento in cui il primo ministro italiano riferiva l’indisponibilità di Zelensky a parlare e avrebbe potuto fraintendere. Così in risposta è giunto un tweet irritato da parte dello stesso Zelensky: “oggi alle 10:30 (le 9:30 italiane, ndr) agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con Mario Draghi in un momento preciso. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”. Dichiarazioni che sottolineano l’irritazione di Kiev per essere stata lasciata sola a combattere contro l’invasione delle truppe russe.