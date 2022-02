Reggio Calabria: al Liceo Volta sventola fiera la bandiera per la Pace in Ucraina [FOTO]

25 Febbraio 2022 16:11

Gli studenti si sono riuniti oggi all’esterno della struttura per leggere insieme e riflettere sull’art. 11 della Costituzione Italiana

Le notizie che provengono dall’Ucraina stanno facendo preoccupare l’Europa ed il Mondo. I primi a rendersi conto della tragica situazione sono i giovani, che chiedono a gran voce il cessate alle armi da parte dell’esercito russo. Iniziativa bellissima è quella del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria, dove da oggi sventola fiera la bandiera della Pace. Gli studenti si sono riuniti oggi all’esterno della struttura per leggere insieme e riflettere sull’art. 11 della Costituzione Italiana, in cui si legge espressamente: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.