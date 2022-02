Guerra Ucraina, il Brasile resta neutrale. Bolsonaro: “non ci schiereremo”

28 Febbraio 2022 13:43

Il Brasile, per bocca del suo Presidente Jai Bolsonaro, non si schiera e resta neutrale nel conflitto russo-ucraino

Né Ucraina, né Russia. Il Brasile non si schiera, non sta da nessuna parte. Il paese sudamericano, per bocca del suo Presidente, non prende posizione in merito al conflitto che sta mettendo di fronte la Russia di Putin e l’Ucraina, invasa da giorni. Nella “contesa” tra la superpotenza dell’est e i paesi occidentali, dunque, il Brasile è neutro. “Non ci schiereremo, continueremo a restare neutrali aiutando con tutto ciò che è possibile”, ha spiegato Jair Bolsonaro, aggiungendo che Brasile e Russia sono “praticamente nazioni fratelli”.